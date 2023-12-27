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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 16:21 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 16:27

Deprem son dakika Çankırı Ilgaz 4,5 büyüklüğünde sallandı! Deprem Kastamonu Çorum'da da hissedildi!

Deprem Son dakika: AFAD verilerine göre; Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Kastamonu, Çorum gibi illerden de hissedildi.

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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