Milyonlarca çalışan ve işveren 2024 asgari ücret için çıkacak rakamı merak ederken Ankara'yı hareketlendiren haber geldi. Başkan Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Toplantı öncesi Bakan Vedat Işıkhan ve TÜRK-İş Başkanı kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ Başkanı ile yaptığı görüme sonrasında "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...