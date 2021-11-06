Şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan hesap verecek! Kabul edilemez

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl ziyareti sırasında küfür ederek darp ettiği Tahir Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa Gümren'in, 1997 yılında PKK tarafından şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi. İP'in maganda vekili Türkkan, kendisine tepki gösteren şehit yakınını, 'provokatör' olmakla suçlamıştı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği ve Şehit Aileleri Derneği, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'e şehit ağabeyine küfretmesine şehit ve gazi ailelerinden sert tepki geldi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ağabeyine yapılanı ahlaksızlık olarak değerlendirdi.



Gündüz, "İYİ Parti Bingöl'de yaptığı siyasi ziyaret esnasında şehit kardeşi bir vatandaşımızın, 'Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun' sözüne karşılık İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidimizin yakınına küfür etmiştir. Bu küfür sadece o vatandaşa değil bu vatandaş gibi düşünen sağ duyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, vandallık karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey vekil senin liderin PKK'lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor.





Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir."



Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz." dedi.

Işık, derneğin genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını olan kişiye küfretmesini şiddet, nefret ve esefle kınadıklarını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için hayatını kaybeden şehitlerin hatıralarına ve kıymetli emanetlerine hakaret edenleri milletin asla unutmayacağını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar, her zaman şehit aileleri ve gazilerini karşılarında bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz."

Işık, derneğin Türkiye genelindeki 46 şube ve 38 temsilciliğinde konuya ilişkin bugün eşzamanlı açıklama yapılacağını bildirdi.



ASLA KABUL EDİLEMEYECEK BİR DURUM

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise, "Sadece kendi cenahından özür dilemesi şehit aileleri ve gazilerin tamamında farklı tepkilere yol açtı. Bu asla kabul edilmeyecek bir durumdur." dedi.



Mustafa Işık'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Dün Lütfü Türkkan tarafından yapılan hareketi tüm şehit aileleri ve gazilerimize karşı yapılmış gibi sayıyoruz. Yaptığı bu hakareti şiddet, esef ve nefretle kınıyoruz. Vatanın bütünlüğü milletin bölünmezliği için hayatını feda aziz şehitlerimizin hatıralarına yakınlarına saygısızlık edenler Türk milleti tarafından asla unutulmazlar.

Gazi Meclis'imizde şehit yakınları ve gaziler hakaret eden hiç parti ve milletvekili istemiyoruz. Ele kanlı bebek katili ve terör sevici siyasi parti ile de iş birliği yapan karşılarında bundan sonra şehit ailelerini ve gazileri bulacaktır. Lütfü Türkkan'ın derhal istifa etmesini istiyoruz.

Zamanında 'Burası Kürdistan niye geldiniz?' diyenlere tepki göstermeyen milletvekilleri şehit yakınlarına bu şekilde küfür edilmesi asla kabul edilemez. Bizde bugün Türkiye genelinde bir açıklama yapacağız ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

Lütfü Türkkan yapmış olduğu açıklamada bile hiçbir şehit yakınından özür dilemeden sadece kendi taraflarından özür dilemesi bizleri daha çok incitmiştir. Sadece kendi cenahından özür dilemesi şehit aileleri ve gazilerin tamamında farklı tepkilere yol açtı. Bu asla kabul edilmeyecek bir durumdur."



REHABİLİTE EDİLECEK AŞAMAYI ÇOKTAN GEÇTİ

Öte yandan konuy köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Tarzım bu; raconmuş, hukukmuş tanımam, kimse de hesap soramaz" diye naralar atan bu milletvekili rehabilite edilecek aşamayı çoktan geçmiş." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Altınok'un yazısı;



LÜTFÜ TÜRKKAN'LA DEĞİL BİNGÖL'E GİTMEK...

Haberlerde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir adama küfrederek korumalarıyla birlikte dövdüğü görüntüler var.

Türkkan, şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye korumalarıyla birlikte arkasından koşarak yaklaşıyor. Kollarını adamın boynuna dolayıp "Senin bacını..." diyerek aşağılıkça bir küfür savuruyor ve korumalarının arkasına saklanıyor.





Rezilce skandallarını takip etmekte zorlandığımız Türkkan'ı kınamak falan artık abesle iştigal.



"Tarzım bu; raconmuş, hukukmuş tanımam, kimse de hesap soramaz" diye naralar atan bu milletvekili rehabilite edilecek aşamayı çoktan geçmiş.



Peki Meral Akşener'in Türkkan'daki ısrarının sebebi ne?

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