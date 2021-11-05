Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2021 01:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2021 01:56
    ABONE OL

    Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti. Toplum vicdanını yaralayn bu olay büyük bir infiale yol açarken tepkiler de peş peşe geldi. Bu durum karşısında köşeye sıkışan İP'in maganda vekili Türkkan geri vites yaptı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kuru bir özür mesajı yayımladı. Öte yandan Meral Akşener'in söz konusu skandal olay karşısında vereceği tepki ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Şehit yakınına küfreden Türkkan’dan kuru özür

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan zorbalıkta sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

    Daha önce devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren İP'in maganda vekili Türkkan bu kez de şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



    ŞEHİT AĞABEYİNE SİNKAFLI KÜFÜR
    Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada "senin bacını s...." diyerek küfür etti.

    Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.



    KÜFÜRBAZ MAGANDA TÜRKKAN KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
    Skandal olayın ardından açıklama yapan İP'in magandası Lütfü Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.

        TÜRKKAN'DAN GERİ VİTES: HİÇ YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEY...
        İnfial yaratan bu olayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan geri vites yaptı. Gece yarısı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Türkkan, Türk milletinden özür diledi.

        Hiç yapmamam gereken bir şey yaptım diyen İYİ Partili Türkkan, "Sinir gerginliği ve sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan bana da yakışmayan ifadeler bunun da farkındayım. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



        "ÖZRÜMÜN KABULÜNÜ RİCA EDİYORUM"
        Söz konusu olayın o an ki atmosferin verdiği heyecandan kaynaklandığını ifade eden İP'in maganda vekili, "Doğru bir iş değildi bu. Ama o sinir gerginliği ve atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan doğru olmayan bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum" dedi.



        AKŞENER NE KARAR VERECEK?
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söz konusu skandal olay karşısında vereceği tepki merak konusu oldu.

        Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen herhangi bir açıklamaya yapmaya tenezzül etmeyen Akşener'in Türkkan ile ilgili vereceği karar, İYİ Parti'nin dışa vurumunu gözler önüne serecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Güncel Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi
            SON DAKİKA