Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi

TÜRKKAN'DAN GERİ VİTES: HİÇ YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEY...

İnfial yaratan bu olayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan geri vites yaptı. Gece yarısı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Türkkan, Türk milletinden özür diledi.



Hiç yapmamam gereken bir şey yaptım diyen İYİ Partili Türkkan, "Sinir gerginliği ve sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan bana da yakışmayan ifadeler bunun da farkındayım. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum" ifadelerini kullandı.







"ÖZRÜMÜN KABULÜNÜ RİCA EDİYORUM"

Söz konusu olayın o an ki atmosferin verdiği heyecandan kaynaklandığını ifade eden İP'in maganda vekili, "Doğru bir iş değildi bu. Ama o sinir gerginliği ve atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan doğru olmayan bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum" dedi.