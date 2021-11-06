İstanbul'da yoğun sis nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle dün gece facianın eşiğinden dönüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Kadıköy - Ortaköy seferini yapan bir vapur, yoğun sisin arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Deniz ulaşımını olumsuz etkileyen sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Öte yandan İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.





HAVA ULAŞIMINIDA ETKİLENDİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 12 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açıyor. Sis nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN VE ANKARA'DA ETKİLİ OLDU

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelelerini kullandı.

12 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ

İGA'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILACAK

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.