Sebze yüklü tır ağaca çarparak durabildi! Mersin'de korkutan kaza

Mersin'in Gülnar ilçesinde akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Zeyne Mahallesi girişinde yaşanan olayda, sebze yüklü bir tırın freninin boşalması sonucu büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Ağaç Facianın Büyümesini Engelledi

Edinilen bilgilere göre, saat 18.15 sıralarında yokuş aşağı inmekte olan H.Ş. kontrolündeki sebze yüklü tırın bir anda frenleri boşaldı. Sürücüsünün tüm çabalarına rağmen durdurulamayan dev araç, hızla yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı tamamen ezilerek hurdaya döndü.

Sürücü Ayakta Tedavi Edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen tırın içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü H.Ş., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından tır kullanılamaz hale gelirken, yola savrulan sebzeler nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı tahkikat başlattı.