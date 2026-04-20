İstanbul'da dev huzur operasyonu: Helikopterle havadan takip edildi

stanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, megakentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı bir "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirildi. Asayiş, Trafik, Güven Timleri ve Özel Harekat birimlerinin katıldığı dev operasyona, bir polis helikopteri de havadan destek vererek stratejik noktaları gözetim altında tuttu.

Kadıköy'de Sıkı Denetim

Özellikle Kadıköy bölgesinde saat 20.00 itibarıyla yoğunlaşan denetimlerde, kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları (GBT) yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde detaylı incelemelerde bulunuldu.

Eksikleri Olana Af Yok

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan ve evrak eksikliği bulunan sürücülere de cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde, aracında "cam filmi" bulunan ve "muayene eksikliği" tespit edilen bir sürücüye toplam 4 bin 344 lira idari para cezası kesildi. İstanbul Emniyeti, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bu tür uygulamaların il genelinde kararlılıkla süreceğini vurguladı.