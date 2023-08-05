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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:14 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:20

Sarıyer'de inşaat alanı ve yol çöktü! Mahalleli 'deprem oldu' zannetti

İstanbul Sarıyer'de inşaat alanı ve yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar panik halinde evlerinden dışarı çıkarken, altyapının zarar görmesi nedeniyle sokakta sular kesildi. Mahalle sakinleri yolun çökmesi esnasında deprem olduğunu sandıklarını, apar topar evden çıktıklarını anlattı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Sarıyer'de bir binanın inşaatının yanında bulunan yol çöktü. Çöken alandan havadan görüntülenirken, sokağın büyük bir kısmının kaydığı görüldü. Bölgedeki 8 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, çökme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Ayazağa'da sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 yıldır tamamlanamayan bir bina inşaatının yanından geçen yol şiddetli bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından yolun yanındaki evlerde yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Civardaki 8 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şeritle kapatılan yolda konuya ilişkin çalışma başlatılırken vatandaşlar da yıllardır bu inşaat çalışması yüzünden benzer sorunların yaşandığını söyleyerek, inşaat firmalarına ve belediye yönetimine sitem etti.

"Bir patlama sesiyle kalktık"
Yaşadığı şoku anlatan mahalle sakini Gülşen Uyanık, "Bir patlama sesiyle kalktık, doğal gaz patlaması gibi oldu ama göçtük. Bu sürekli böyle oluyor, böyle yaşayamıyoruz. İçeri de giremiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. 7 yıl falan oldu, 7 yılı da geçti hatta. Altından sürekli su çıkıyor. Güvenemiyoruz, eve de giremiyoruz. En önemlisi de o zaten. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"Belediye, İBB tarafından yol satılmış"
İBB ve Sarıyer Belediyesinin yıllardır devam eden inşaat sürecinde sorumsuz davrandığını söyleyen Serdar Oğur isimli mahalleli, "Aslına bakarsanız dün öğle başladı. Dibine çok fazla indiler, 2-3 günden beri var. Yol çatlamaya başladı. Çatladıktan sonra bu sabah 10.00 sıralarında yol koptu. Yol komple çöktü. Temelini alırken o taşları alıp kamyona koyarken her sabah 09.00'da biz irkilerek kalkıyorduk. Aman yıkıldı mı diye. Şu an normal geliyor bize ama aslında problem çok büyük. Yolumuz yok, izimiz yok. Bu mahallede yaşıyoruz, inşaat 7 senedir devam ediyor. En son kazık çakıldı. Daha önceden de ilerisi gitmişti, oraya kazık çakıldı. Bu inşaat güzel olacak dediler. Yolu satmışlar. Belediye, İBB tarafından yol satılmış. Yol yok şu an zaten, komple çöktü. Belediye Başkanı şu anda yok. Bir aydır buradan kaçak moloz alıyorlarmış, altını temizliyorlarmış. 10 metre kazık çaktılar, 10 metre aşağı indiler. Kazıkların hepsi aşağıya indi. Buraya senelerdir bir sürü mühendis inşaat yapmak için geliyor. 4 tane firma gelip bir konsorsiyum oluşturdular ama yine de inşaat devam etmiyor. Mağdurları da var. Çocukluk arkadaşlarımız gecekondularımızı verelim evimizi alalım dediler ama 7 senedir bu insanlar perişan oldu. Biz de perişan olduk. Yolumuzdan gidemiyoruz. Evimizin kapısının önüne kadar çöktü" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar ölsün burada, bunu istiyorlar herhalde"
Mahallede yaşayan bir başka kadın ise, "Burada yaşayanlar sürekli söyledi. Komple alın, yapacaksınız komple yapın dediler. Şükrü Bey geldi buraya, şu an neredeler hani? Müteahhit firma da gelsin kardeşim. Nerede bu firmalar? Bu insanlar burada mağdur oluyor. İnsanlar ölsün burada, bunu istiyorlar herhalde. Şimdi bu kadar hane nereye gidecek, bu insanlar ne yapacak?" diyerek tepkisini gösterdi.

"Her inşaatta insanların başına böyle şeyler gelebilir"
İnşaatın şefi olduğu iddia edilen kişi ise, "Her inşaatta insanların başına böyle şeyler gelebilir. Önemli olan mala geldi, cana gelmedi. Çözümünün bulup tadilat yapacağız. Bir şekilde yardımcı olacağız" dedi.

Öte yandan inşaat alanın yanında bulunan çöken yol, dron ile görüntülendi.

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