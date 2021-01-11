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Şanlı Türk ordusuna 'satılmış' diyen CHP'li Ali Mahir Başarır bu kez de yatırımları hedef aldı!

Şanlı Türk ordusuna 'satılmış' diyen CHP'li Ali Mahir Başarır bu kez de yatırımları hedef aldı!
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Daha önce "Akdeniz’de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP'li Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi. Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.


CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesbaı üzerinden paylaştığı video ile hükümete enerji yatırımlarını durdurun çağrısı yaptı. Gerekçe olaraksa tehlikeli olduğunu öne sürdü.

Oysa dünyanın en güçlü ülkelerinin birincil enerji kanağı nükleer santraller.

Başarır daha önce de Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarından vazgeçin çağrısını yapmış ilerleyen süreçte "Türk ordusu satılmıştır" açıklamasını yaparak tüm tepkileri üzerine çekmişti.

"50 MİLYON DOLARA SATILMIŞ"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarf etti.

Başarır,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi.

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