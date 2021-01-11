87 milyon insanın verileri çalınmasına neden olan Facebook CEO'su Zuckerberg Senato'da böyle köşeye sıkışmıştı

Kişisel verilerin paylaşımına yönelik izin talep eden WhatsApp Messenger sözleşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in 2.5 yıl önce ABD Senatosu'ndaki ifadesi tekrar gündeme geldi. Cambridge Analytica veri analiz firmasının Facebook 87 milyon milyon Facebook kullanıcısının izinsiz verilerini çaldığı ve bunu seçim kampanyalarında kullanarak hile yaptığı skandalda Senatörün köşeye sıkıştırdığı Zuckerberg, ibretlik cevaplar vermişti.

WhatsApp Messenger'ın zorunlu kişisel verilere yönelik güncellemesine tepkiler dinmek bilmiyor. Türkiye'deki kullanıcılar, popüler mesajlaşma uygulamasını silerken ikamelerine yönelmeye başladı. App Store ve Play Store'da da Telegram ilk sıraya yükseldi. WhatsApp, ikinciliğe gerilerken onu yerli uygulama BiP takip etti.

87 MİLYON FACEBOOK KULLANICISININ BÜTÜN VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ!

Mart 2018'de yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verinin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın eline geçtiği ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in 10 Nisan 2018'de ABD Senatosu'nda verdiği ifade akıllara geldi.

Sosyal medya skandalının başrolü İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica ile birlikte, skandalda büyük payı bulunan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerbeg, gelişmelerle ilgili ABD Senatosu'nda ifade vemiş ve soruşturma öncesi suçlamaları kabul etmişti.

ZUCKERBERG: ÜZGÜNÜM, BENİM SORUMLULUĞUMDU

Zuckerberg, soruşturma öncesi suçlamaları kabul ettiğini kaydederken, bu skandaldan kendini sorumlu tuttuğunu ve üzgün olduğunu belirtmişti.

Zuckerberg, ifadesinde, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaları 44 ABD senatörü önünde değerlendirdi ve senatörlerin sorularını yanıtlamıştı.

SENATÖR İKİ SORUYLA YAZILIMIN DAHİ ÇOCUĞUNU KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞTI

Senatör Whip Durbin, Facebook kurucusuna "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" sorusuyla başlamış, Zuckerberg'in gülerek "Hayır" yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer daha ciddi bir ses tonuyla Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istemişti.

Zuckerberg'in buna da "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" dedi.