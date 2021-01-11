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CHP yönetimi neden Osmanlı'ya düşman, kahpe Bizans'a hayran?

CHP yönetimi neden Osmanlı'ya düşman, kahpe Bizans'a hayran?
11.01.2021 21:19
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3. Dünya Savaşı kapıda mı?

Şimdiki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs’ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini 2017 yılında Beylikdüzü'nde yaptırmıştı. Öyle ki heykelin açılışına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise 2019'da yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans’taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıtmıştı. Son olarak da İzmir’de geçici olarak yapılan Pasaport Rıhtımı’na Truva'yı istila eden Yunan Kral Agamemnon'un ismi verildi. Peki, ama CHP’li yöneticilerdeki bu Bizans sevgisinin nedeni ne? İşte A Haber’in dikkat çeken analizi…


Şimdiki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini 2017 yılında Beylikdüzü'nde yaptırmıştı.

Öyle ki heykelin açılışına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise 2019'da yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıtmıştı.

Son olarak da İzmir'de geçici olarak yapılan Pasaport Rıhtımı'na Truva'yı istila eden Yunan Kral Agamemnon'un ismi verildi.

Peki, ama CHP'li yöneticilerdeki bu Bizans sevgisinin nedeni ne? İşte A Haber'in dikkat çeken analizi…

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