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Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda meydana gelen kazada, arazi yangınına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı binek araçla çarpışarak yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar Yardım İçin Seferber Oldu

Çarpışmanın şiddetiyle dengesini kaybeden dev itfaiye aracı yola devrilerek yan yattı. Kazanın hemen ardından çevredeki esnaflar ve diğer sürücüler büyük bir sağduyu göstererek devrilen aracın içerisindeki itfaiye erlerinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve takviye itfaiye ekibi sevk edildi.

3 İtfaiye Eri Hastaneye Kaldırıldı, Trafik Felç Oldu

Araç içerisinden çıkarılan yaralı 3 itfaiye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik adeta felç oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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