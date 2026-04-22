İzmir Ödemiş'te zincirleme kaza dehşeti: 1 ölü 3 yaralı var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. Balabanlı Yolu Caddesi üzerinde üç otomobilin karıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Üç Araç Birbirine Girdi

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ulaş idaresindeki 35 KBJ 54 plakalı araçla ve Y.G. yönetimindeki 09 APM 775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken çevre sakinleri hemen yardıma koştu.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mustafa Ulaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan A.P., E.K. ve Y.G. ise ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler Kaçan Sürücüyü Arıyor

Kazanın ardından en çarpıcı gelişme ise kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçması oldu. Polis ve jandarma ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen firari sürücüyü yakalamak için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.