Sakarya'da mucize kurtuluş: 10 aylık bebek 11 dakika suda kaldı! 3 kez kalbi durdu!

Toprak bebeğin mucize kurtuluşu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 10 aylık Toprak bebek, evlerinin bahçesindeki havuza düşerek yaklaşık 11 dakika suda kaldı. Kalbi üç kez duran bebek, hastanelerde yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldü.

Havuzda hareketsiz bulundu

Anne Arzu Terzi, bebeğini evde göremeyince bahçeye yöneldi ve Toprak'ı havuzda hareketsiz halde buldu. Hızla hastaneye ulaştırılan bebeğin solunumu ve kalbi durmuştu. İlk müdahaleyle nabzı geri döndürüldü.

Kalbi iki kez daha durdu

Durumu kritik olan Toprak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında ve hastanede olmak üzere iki kez daha kalbi duran bebek, yapılan müdahalelerle üçüncü kez hayata bağlandı.

"Allah'ın mucizesi"

Baba Mustafa Terzi, yaşananları "Allah'ın bir mucizesi" sözleriyle anlattı. Terzi, oğlunun iyileşmesinin ardından yüzme eğitimi alacağını ve onu profesyonel sporcu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Doktorlar saniyelerle yarıştı

İlk müdahaleyi yapan doktorlar, bebeğin hayata dönmesinde zamanla yarıştıklarını belirtti. Sağlık ekipleri, "Toprak'ın iyileştiğini görmek bizim için büyük mutluluk" dedi.