Tartışma Kanlı Bitti: 8 Kurşunla Can Verdi

Olay, dün akşam İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında görevli Doğan Can Y. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle evde babası İbrahim Y. (59) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan oğul, babasına kurşun yağdırdı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden talihsiz baba, olay yerinde yaşamını yitirdi.

"Menemen Yapalım Dedi, Küfretti"

Jandarmaya teslim olan zanlı Doğan Can Y.'nin ifadesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Babasının alkol sorunu olduğunu ve kendisine sürekli baskı yaptığını iddia eden zanlı, olay anını şöyle anlattı:

"Annemin ihtiyaçlarına yardım ediyordum. Babam küfredip menemen kabını fırlattı. 'İkinizi de öldüreceğim' diyerek mutfağa bıçak almaya gidince korktum. Yatağın altındaki ruhsatlı silahımı aldım. Üzerime saldırınca ateş ettim."

"Allah Kimseye Bu Acıyı Yaşatmasın"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen kameralara konuşan baba katili, "Çok pişmanım. Kimse babasını öldürmek istemez. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.