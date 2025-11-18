PODCAST CANLI YAYIN
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: “Kız sürekli kusuyordu, anne baygındı”

Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: “Kız sürekli kusuyordu, anne baygındı”

Tatil için Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet, Çiğdem, Kadir ve Masal Böcek’in rahatsızlanması ve ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, aileyi ilk hastaneye ulaştıran taksici Sercan Tanrıverdi yaşanan anları paylaştı. Tanrıverdi, aileye yardımcı olmaya çalıştığını belirterek kız çocuğunun yol boyunca sürekli kustuğunu, kendisinin de poşet verdiğini aktardı. Anne Çiğdem Böcek’in baygın halde kafasını cama yasladığını, babanın ise büyük bir telaş içinde olduğunu dile getirdi.

Taksici: "Kız sürekli kusuyordu, anne baygındı"

Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet, Çiğdem, Kadir ve Masal Böcek'in rahatsızlanması ve ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, aileyi ilk hastaneye ulaştıran taksici Sercan Tanrıverdi yaşanan anları paylaştı. Tanrıverdi, 12 Kasım'da Kadırga Limanı Parkı önünde aracının önüne atlayan ailenin acil bir şekilde en yakın hastaneye gitmek istediğini söyledi.

"Poşet verdim, kız çocuğu sürekli kusuyordu"

Tanrıverdi, aileye yardımcı olmaya çalıştığını belirterek kız çocuğunun yol boyunca sürekli kustuğunu, kendisinin de poşet verdiğini aktardı. Anne Çiğdem Böcek'in baygın halde kafasını cama yasladığını, babanın ise büyük bir telaş içinde olduğunu dile getirdi.

"Her gelişimde bir talihsizlik yaşıyorum"

Sürücü, baba Servet Böcek'in yolda kendisine "Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma bir vukuat geliyor" dediğini aktardı. Tanrıverdi, aileyi en yakın hastaneye ulaştırdığını, yaşanan trajedinin kendisini de derinden üzdüğünü ifade ederek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bunlar da Var

Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle