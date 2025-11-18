Taksici: "Kız sürekli kusuyordu, anne baygındı"

Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet, Çiğdem, Kadir ve Masal Böcek'in rahatsızlanması ve ardından yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, aileyi ilk hastaneye ulaştıran taksici Sercan Tanrıverdi yaşanan anları paylaştı. Tanrıverdi, 12 Kasım'da Kadırga Limanı Parkı önünde aracının önüne atlayan ailenin acil bir şekilde en yakın hastaneye gitmek istediğini söyledi.

"Poşet verdim, kız çocuğu sürekli kusuyordu"

Tanrıverdi, aileye yardımcı olmaya çalıştığını belirterek kız çocuğunun yol boyunca sürekli kustuğunu, kendisinin de poşet verdiğini aktardı. Anne Çiğdem Böcek'in baygın halde kafasını cama yasladığını, babanın ise büyük bir telaş içinde olduğunu dile getirdi.

"Her gelişimde bir talihsizlik yaşıyorum"

Sürücü, baba Servet Böcek'in yolda kendisine "Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma bir vukuat geliyor" dediğini aktardı. Tanrıverdi, aileyi en yakın hastaneye ulaştırdığını, yaşanan trajedinin kendisini de derinden üzdüğünü ifade ederek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.