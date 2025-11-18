PODCAST CANLI YAYIN
4 kişilik aileyi "Alüminyum fosfit" mi öldürdü!

Fatih’te Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, otelin giriş katındaki odanın ilaçlandığı ve kullanılan alüminyum fosfitin havalandırmadan aileye ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Dört şüpheli tutuklandı, ilaçlamayı yapan kişinin ifadesi ortaya çıktı.

Ailenin son 48 saati mercek altında

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinden dört kişinin şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çok yönlü ilerliyor. Ailenin son 48 saati adım adım takip edilirken, olaydan saatler önce otelin giriş katındaki bir odanın tahtakurusuna karşı ilaçlandığı tespit edildi.

Alüminyum fosfit havalandırmadan geçmiş olabilir

Kullanılan ilacın "alüminyum fosfit" içerdiği ve maddenin banyo boşluğundaki havalandırma hattından aile fertlerinin kaldığı odaya ulaşıp zehirlenmeye neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor. Soruşturmada dört şüpheli tutuklandı.

"İki kapak ilaç kullandım" açıklaması

A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığına göre, oteldeki ilaçlamayı yapan kişi ifadesinde "İki kapak ilaç kullandım" dedi. İfadeye göre firma üç kişiden oluşuyor: baba, oğlu ve bir çalışan. Baba ile oğul ilaçlamaya bizzat gitmediklerini, çalışanı gönderdiklerini söyledi.

İlaçlamayı yapan kişinin ifadesinden detaylar

İlaçlamayı gerçekleştiren çalışan, ifadesinde iki ayrı ilaç kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Onları içine koydum, ardından ilaçlamayı yaptım. Her tarafı kapattım. Birçok yeri dışarıya havanın sızmaması için bantladım."

Bu detayların ardından soruşturma dosyasında teknik incelemeler sürüyor. Odanın havalandırma yapısı ve kimyasal maddelerin transferi üzerinde uzman ekipler çalışıyor.

