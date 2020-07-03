Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Bakan Koca acı haberi açıkladı...

03.07.2020 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört kişinin patlamada hayatını kaybettiğini, 97 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 16’sının taburcu edildiğini, 31 yaşındaki bir çalışanın ağır yaralı olarak tedavi gördüğünü söyledi.