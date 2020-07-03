İşte Sakarya Hendek'teki fabrikanın arşiv görüntüleri! ATV yıllar önce kayda almış

03.07.2020 16:01

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamanın yaşandığı fabrikanın arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Fabrika yıllar önce ATV ekiplerince görüntülenmişti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi." açıklamasında bulundu.



ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın yaşandığı fabrikanın arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Fabrika yıllar önce ATV ekiplerince görüntülenmişti.