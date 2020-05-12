Sakarya Akyazı'da 'Süper taşıyıcı' kadın tespit edildi! 2 iftar 1 cenazeye katılmıştı korkulan oldu...

12.05.2020 19:42

Sakarya Akyazı'da yaşayan 50 yaşındaki Hüsniye Alsat isimli bir kadının 'Süper taşıyıcı' olarak temasta bulunduğu kişilere virüsü yaydığı ortaya çıktı. Koronavirüs taşıyan ama kendisinde hastalığın hiçbir belirtisi olmamasından dolayı uyarıları kulak asmayan Alsat'ın katıldığı iftar, cenaze ve mevlit gibi organizasyonlarda 59 kişiye virüs bulaştırmış olacağı açıklanmıştı. Bugün yapılan testlerde kadının temas ettiği 46 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Hüsniye Alsat'ın (60) dün gittiği hastanede corona testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Filyasyon ekipleri hemen kadının temas ettiği kişiler ile irtibata geçti.

Hüsniye Alsat'ın hastaneye gitmeden önce virüs taşıdığını bilmeden yakın zamanda düzenlenen iftar, mukabele, mevlitlere katıldığını söylemesi üzerine dün 59 kişiye test yapıldı ve bugün 46 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

46 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Vakıf Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası 46 kişi ve aileleri ev karantinasında tutulacak. Ve onların da yine filyasyon ekipleri tarafından temas ettiği kişiler tek tek araştırılarak virüsün bulaşabileceği son kişiye kadar müdahale edilecek.