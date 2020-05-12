Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

12.05.2020 20:18

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 12 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti.

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 53 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 141 bin 475'e ve can kaybının 3 bin 894'e ulaştığı açıklandı.



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.