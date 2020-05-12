RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından "Çay Üreticilerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığından
12.05.2020 18:45

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.


Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek.

Çay üreticileri/müstahsilleri 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak.

Detaylar gelecek...

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