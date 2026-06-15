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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Darıca'da tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, sürücülerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kontrolü kaybedince karşı şeride uçtu

Kaza, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ardı ardına tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen otomobilin sürücüsü Ç.U., bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak karşı şeride geçti ve o sırada seyir halinde olan M.G.B. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Ortalık savaş alanına döndü

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, parçalanan araçlar yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Ç.U. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan A.C. ve M.C. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Ç.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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