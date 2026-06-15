Doğum günü pastasıyla yürürken silahla vuruldu: Ağır yaralandı!

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 23:29

Arkasından yaklaşıp kurşun yağdırdı

Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Yere yığılan kurbanına tekrar ateş etmek istedi

Olay anı çevre iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M.K.E.'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 3 el ateş ettiği, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada saldırganın tekrar gelip yeniden ateş etmek için tabancayı doğrulttuğu ve ardından hızla kaçtığı yer aldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'nesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.