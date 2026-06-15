Doğum günü pastasıyla yürürken silahla vuruldu: Ağır yaralandı!
Antalya'da meydana gelen kan donduran olayda, kendisini takip eden kimliği belirsiz saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu M.K.E. kanlar içinde yere yığıldı. Elindeki pastanın yola savrulduğu feci saldırı sonrası şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.
Arkasından yaklaşıp kurşun yağdırdı
Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Yere yığılan kurbanına tekrar ateş etmek istedi
Olay anı çevre iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M.K.E.'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 3 el ateş ettiği, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada saldırganın tekrar gelip yeniden ateş etmek için tabancayı doğrulttuğu ve ardından hızla kaçtığı yer aldı.
Hayati tehlikesi sürüyor
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'nesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.