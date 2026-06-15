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Diyarbakır'da feci olay: Balkondan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da feci olay: Balkondan atlayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Sınav sonucunun kötü geçmesi üzerine psikolojik olarak bunalıma girdiği üzerinde durulan 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme sürdürüyor.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Y.Ç., henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinin balkonundan aşağı atladı. Durumu gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, yüksekten düşen kız çocuğunun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı

Polis ekiplerinin olay yerinde ve bina çevresinde yaptığı incelemelerin ardından Y.Ç.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kızlarının acı haberini alan aile yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sınav bunalımı iddiası

Emniyet güçlerinin olayla ilgili yaptığı ilk çalışmalarda ve tanık ifadelerinde, 13 yaşındaki Y.Ç.'nin hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiği, sınavının kötü geçmesi nedeniyle büyük bir üzüntü ve bunalım yaşadığı öğrenildi. Olayın bu stres faktörüne bağlı gerçekleştiği ihtimali üzerinde durulurken, polisin başlattığı geniş çaplı inceleme titizlikle devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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