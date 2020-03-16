Sağlık Bakanı Koca'dan Timuçin Esen videosu ile 'koronavirüs' uyarısı 16.03.2020 21:40

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de görülen virüse karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden oyuncu Timuçin Esen'in yer aldığı bir bilgilendirme videosu paylaştı. Bakan Koca'nın "Timuçin Esen de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı Retweet’leyin, Koronavirüsün yayılmasını önleyin." mesajıyla yaptığı paylaşımda oyuncu Timuçin Esen koronavirüse karşı uygulanacak olan 14 gün kuralına ilişkin bilgiler veriyor.