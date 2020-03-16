Sağlık Bakanı Koca'dan Taner Ölmez videosu ile 'koronavirüs' uyarısı 16.03.2020 21:41

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de görülen virüse karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden oyuncu Taner Ölmez'in yer aldığı bir bilgilendirme videosu paylaştı. Bakan Koca'nın "Taner Ölmez de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural Retweet’leyin, Koronavirüsün yayılmasını önleyin." mesajıyla yaptığı paylaşımda oyuncu Taner Ölmez koronavirüsten korunmak için uygulanacak olan 14 kurala ilişkin bilgiler veriyor.