Son dakika haberine göre, Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumunun ele alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca laboratuvar sayısının 16'ya çıkacağını söyledi. Koca, "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut." dedi. Şu ana kadar can kaybı olmadığını dile getiren Koca, "Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var." ifadelerini kullandı. Koca ayrıca 6 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Bakan Koca açıkladı: Hafta sonuna kadar laboratuvar sayısı 16'ya çıkacak16.03.2020 20:30
- Bakan Koca açıkladı: Hafta sonuna kadar laboratuvar sayısı 16'ya çıkacak
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