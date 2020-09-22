ABD polisi 13 yaşındaki otizmli çocuğu böyle vurdu

22.09.2020 23:18

ABD'nin Utah eyaletinde polisin otizmli 13 yaşındaki Linden Cameron'ı vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Linden'ın avukatı Zach Weyher, olay gününe ait polis kamerası kayıtlarının yayımlandığı kaydedildi. Çocuğun annesi Golda Barton'ın, 4 Eylül akşamı 911 acil yardım hattını arayıp kriz girişimi yetkililerinden, ruh hali bozulan oğlunun tedavi için hastaneye götürülmesi konusunda yardım istediğini söyleyen Weyher, polislerin de otizmli çocukla konuşmayı kabul ettiğini belirtti. Avukat Weyher, polislerin vurduğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü belirtti. Görüntülere göre, anne Barton, çocuğunun sabah saatlerinde kendisine silahı olduğunu, iş arkadaşını vuracağını söylediğini ve evin camlarını kırdığını anlatıyor. Polislere silahın havalı tüfek olduğunu düşündüğünü dile getiren Golda Barton, polisleri görünce çocuğunun rahatsızlığının tetiklendiğini belirtiyor.