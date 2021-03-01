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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör açıkladı: 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör açıkladı: 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar
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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, tarihe ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararları A Haber canlı yayında anlattı. 28 Şubat’ın enflasyon ve faizleri ne denli etkilediğini aktaran Güngör, önemli detaylar verdi.


28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas İle Gündem programında 28 Şubat sürecinin Türk ekonomisini verdiği zararları anlattı.

MİLLETİN 291 MİLYAR DOLARI ÇALINDI

- Milli gelirdeki azalmanın Türkiye'ye toplam maliyeti 93.3 milyar dolar

- Bütçe yolu ile ödenen faizin maliyeti 45.9 milyar dolar

- Banka kredi faizlerindeki artışın maliyeti 37.2 milyar dolar

- İç borç stokundaki artış 41.4 milyar dolar

- Dış borç stokundaki artış 27.2 milyar dolar

- Hortumlanan bankaların maliyeti 46 milyar dolar
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