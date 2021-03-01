Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör açıkladı: 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararlar

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, tarihe ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat’ın ekonomiye verdiği büyük zararları A Haber canlı yayında anlattı. 28 Şubat’ın enflasyon ve faizleri ne denli etkilediğini aktaran Güngör, önemli detaylar verdi.