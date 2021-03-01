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Niğde'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Niğde'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
01.03.2021 02:56
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Niğde-Kayseri Karayolu Nevşehir yol ayrımında meydana gelen kazada Çağlar Doğru'nun sürücüsü olduğu otomobil seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Çağlar Doğru'nun öldüğü belirlenirken araçtaki Erkut Kaya ise yaralandı.


Çağlar Doğru idaresindeki otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Nevşehir köprülü kavşağında E.D'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Doğru hayatını kaybetti, araçtaki Erkut Kaya yaralandı.

Kaya, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğru'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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