A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında 1988 yılına ait The Economist kapağına yer verildi. Kapakta, bir zümrüdü anka kuşunun boynunda ‘’sanal para’’ olduğu ve ayaklarının altındaki dolarların yandığı görülüyor. 1988 yılında hazırlanan kapakta ‘’yeni dövize hazır mısınız?’’ sözleri yer alıyor. Rotschild ailesinin dergisi The Economist’in 1988 yılına ait kapağın üzerindeki sanal paradaki tarih ise 2018. Takvim Gazetesi Yazarı Bekir Hazar, küresel sermayenin 32 yıl önce verdiği mesajı A Haber’de yorumladı.
Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
02.05.2020 23:54
- Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
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