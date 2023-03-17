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Ramazan'ın ilk teravih namazı ne zaman - hangi gün? Ramazan 2023'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan'ın ilk teravih namazı ne zaman - hangi gün? Ramazan 2023'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak?
17.03.2023 16:49 - Son Güncelleme: 17.03.2023 16:58

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Ramazan'ın ilk teravih namazı ne zaman - hangi gün? Ramazan 2023'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? soruları Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte il il 2023 yılı namaz saatleri...

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Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında; Ramazan'ın ilk teravih namazı ne zaman - hangi gün? Ramazan 2023'ün ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? soruları aratılmaya başlandı. İşte çok aratılan soruların cevabı...

Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazı olan Teravih namazı 29 gün boyunca kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? İLK TERAVİH NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

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