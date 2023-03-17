Haberler Haber Videoları Kadir gecesi ne zaman? 2023 Kadir gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Hangi güne denk geliyor? | SON DAKİKA HABER VDİEOLARI

Kadir gecesi ne zaman? 2023 Kadir gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Hangi güne denk geliyor? | SON DAKİKA HABER VDİEOLARI

Kadir gecesi ne zaman? 2023 Kadir gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Hangi güne denk geliyor? | SON DAKİKA HABER VDİEOLARI
17.03.2023 16:39

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Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir gecesi ayın kaçında? Hangi güne denk geliyor? soruları Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte 2023 yılı Kadir gecesi hangi aya ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı...

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