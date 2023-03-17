Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir gecesi ayın kaçında? Hangi güne denk geliyor? soruları Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte 2023 yılı Kadir gecesi hangi aya ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı...
Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir gecesi ayın kaçında? Hangi güne denk geliyor? soruları Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte 2023 yılı Kadir gecesi hangi aya ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı...
Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında; Kadir gecesi ne zaman 2023? Kadir gecesi ayın kaçında? Hangi güne denk geliyor? soruları aratılmaya başlandı.
KADİR GECESİ 2023 NE ZAMAN?
Ramazan ayının 26. gününde idrak edilecek olan Kadir Gecesi tarihi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir.