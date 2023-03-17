2023 Ramazan'da orucun ilk günü İlk iftar saat kaçta? Bu sene ilk sahur ne zaman? soruları Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte 2023 Ramazan ayının İlk sahur ve iftar günleri ile saatleri...
2023 Ramazan'da orucun ilk günü İlk iftar saat kaçta? Bu sene ilk sahur ne zaman? soruları Ramazan ayının gelmesiyle arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte 2023 Ramazan ayının İlk sahur ve iftar günleri ile saatleri...
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte ilk sahur tarihi...
2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
2023 İLK TERAVİH İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk teravih ve ilk sahur 22 Mart 2023 ve ilk iftar 23 Mart 2023 tarihinde eda edilecek. İlk iftar saat İstanbul için saat 19:26'da yapılacak.
SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
17 Nisan Pazartesi günü ise Kadir Gecesi idrak edilecek. 20 Nisan'da son oruç tutulacak.
ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?
Oruç, Peygamberimiz'in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, "Îmân", 34, 40; "İlim", 25; Müslim, "Îmân", 8).
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Gecesi - 26 Ocak Perşembe
Miraç Gecesi - 17 Şubat Cuma
Berat Gecesi– 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı