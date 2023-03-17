On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte ilk sahur tarihi...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

2023 İLK TERAVİH İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk teravih ve ilk sahur 22 Mart 2023 ve ilk iftar 23 Mart 2023 tarihinde eda edilecek. İlk iftar saat İstanbul için saat 19:26'da yapılacak.

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

17 Nisan Pazartesi günü ise Kadir Gecesi idrak edilecek. 20 Nisan'da son oruç tutulacak.

ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?

Oruç, Peygamberimiz'in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, "Îmân", 34, 40; "İlim", 25; Müslim, "Îmân", 8).

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Gecesi - 26 Ocak Perşembe

Miraç Gecesi - 17 Şubat Cuma

Berat Gecesi– 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı