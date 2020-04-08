Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı! | Video 08.04.2020 10:54

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye’de bir dizi önlemler aldı. Bu önlemlerin içerisinde cemaat namazları ve Cuma namazları da yer aldı. Ramazan ayının yaklaşmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru “Camiler Ramazan ayında açık olacak mı?” oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen bu soruya cevap verdi. İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.