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Son dakika: Bakan Varank duyurdu: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz | Video

Son dakika: Bakan Varank duyurdu: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz | Video

08.04.2020 10:38

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora öğrencileri

Doktora sonrası araştırmacılar Başvuru için:

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-de-dahil-ediyoruz

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