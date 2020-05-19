Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Kovid-19'la ilgili flaş açıklama: İki seneye mevsimsel hastalığa dönecek

19.05.2020 23:24

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgının iki sene içerisinde mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini belirten Ceyhan, vatandaşları dikkatli olması hususunda uyardı.