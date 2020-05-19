RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!
19.05.2020 22:02

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs nedeniyle bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan, "Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs nedeniyle bir video paylaşımında bulundu.



Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin.

Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.

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