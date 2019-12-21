Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü 21.12.2019 20:56

2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a verildi. Ödüllerini alan Aydın ve Yılmaz kısa bir konuşma yaptı. İşte o anlar...