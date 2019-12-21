Havalimanındaki tezgah bozuldu! İşte polisleri ele veren görüntü 21.12.2019 20:25

İstanbul'daki iki havalimanında yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Polislerin, Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu ortaya çıktı.