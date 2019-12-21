Haberler Video Havalimanındaki tezgah bozuldu! İşte polisleri ele veren görüntü

Havalimanındaki tezgah bozuldu! İşte polisleri ele veren görüntü

21.12.2019 20:25

İstanbul'daki iki havalimanında yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Polislerin, Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu ortaya çıktı.


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