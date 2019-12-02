PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe! Son bir ayda 86 terörist etkisiz hale getirildi! 02.12.2019 13:22

Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışında terör tehlikesine karşı mücadelesi devam ediyor. Kahraman Türk askeri eli kanlı teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor. TSK tarafından düzenlenen operasyonlarda son bir ayda aralarında kırmızı kategoride arananlar da dahil olmak üzere 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kasım ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in de bulunduğu 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya kasımda da ağır darbe vurdu.

BİR AYDA 86 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Derlenen bilgilere göre, 1-30 Kasım'da yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 340 şüpheliden 108'i tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kasımda terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, yaralanan 6 asker de tedavi altına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SORUMLULARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, kasımda terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 19 Kasım'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve örgüte 1997 yılında katılan ve 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürütüp birçok çatışmaya giren Afşin, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Van kırsalında 2 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan "Karker" kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edildi.

"Kıran-4" operasyonu kapsamında 7 Kasım'da Ağrı Dağı'nın "Hallaç" ve "Belezer" olarak adlandırılan bölgesinde yapılan hava destekli çalışmada etkisiz hale getirilen 8 teröristin, bir asker ve bir sivilin şehit edilmesi, 8'i sivil 15 kişinin yaralanması olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin faili olduğu belirlendi. Bu teröristlerin kış öncesi sınır hattındaki askeri birlikler başta olmak üzere güvenlik güçlerine yönelik saldırı yapmak istedikleri anlaşıldı.

"Gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer, 19 Kasım'da Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonla yakalandı.

KASIM AYINDAKİ TERÖR SALDIRILARI

Kasım ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 Kasım'da daha önce teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 Kasım'da tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında 1 asker şehit düştü.

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir asker, 16 Kasım'da şehit oldu.

- Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, 17 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir hudut karakoluna 28 Kasım'da YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 asker şehit düştü.