PKK'ya darbe üstüne darbe! Zap’ta 400 terörist köşeye sıkıştı! Üst düzey kadın terörist teslim oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor.

Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı.

Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu.

Bölgeye hâkim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergâhını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı. TSK'nın seçkin birliklerinin katıldığı operasyonda bölgeler tek tek temizleniyor.

BİR HAFTA ÖNCE ÜST DÜZEY BİR KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU

Zap'taki operasyonlar devam ederken gelen bir haber ise operayondan önce PKK'ya üst düzey bir darbe daha vurulduğunu ortaya koydu. Operasyondan bir hafta önce üst düzey bir kadın teröristin ikna çalışmaları sonrası teslim olduğu bildirildi.

36 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Suriye'de de Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

3 STRATEJİK HEDEF

Uzmanlar Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3 stratejik hedefi olduğunu söyledi. Güvenlik ve istihbarat kaynakları, terör örgütünün tamamen yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonların sürdürüleceğini kaydetti. Operasyonun merkezi, terör örgütü elebaşlarının ağırlıklı olarak bulunduğu Zap. 3 stratejik hedef terör örgütünün yuvalandığı Sincar ve çevresini de kontrol altına almak, petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerlerde güvenlik koridoru oluşturarak sabotaj eylemlerine karşı önlem almak, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızma ve içerdeki terörist gruplarla buluşmaları engellemek olarak sıralandı.

Güvenlik güçlerinin tespitine göre Zap son dönemde teröristlerin yuvalandığı merkez haline geldi. Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler burada yerleşti. Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor. Böylece Mehmetçik, yurt içinde teröristleri abluka altında tutarken, sınır ötesinde de can damarlarını kestiği örgütün 'bahar' planlarını suya düşürecek. Sabah'ta yer alan habere göre, TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı operasyonunun Irak'ın egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edildiği vurgulandı.



AKAR: TERÖR YUVALARININ KİLİTLERİ PARÇALANIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını belirterek "Terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız" dedi



ŞEHİT ÜSTEĞMENE VEDA

Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP'ye basarak şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın (31) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Cenazede Delibaş'ın eşi Rabia Delibaş kucağında 1.5 yaşındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Şehit üsteğmenin cenazesi Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenazeye, 2021 yılında Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan Mücahit Sınırtepe'nin annesi Suzan Sınırtepe de katıldı.



PENÇE-KİLİT'TE BİR ŞEHİT DAHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün bastığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş'ın ardından dün de teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Kanlıkuyu'nun acı haberi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı. Evli olduğu öğrenilen şehit Kanlıkuyu'nun cenazesi bugün Atkaracalar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

4 TABURDAN 42 OPERASYONEL TİMLE 'EREN-ABLUKA 2' BAŞLADI

Bahar aylarının girmesiyle birlikte eylem arayışında bulunan PKK'ya karşı sınır ötesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ederken, yurt içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde "Eren Abluka-2 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonu başladı. Hakkâri kırsalı, Kavaklı ve Karanlık Dağı bölgesindeki operasyona 4 taburdan oluşan Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin de aralarında bulunduğu 42 operasyonel timden 654 personel katılıyor. 'Eren-Abluka' operasyonunun ilki Diyarbakır kırsalında başlatılmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaparak "Mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" dedi. Türkiye'nin, PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı kim ve neresi olursa olsun, terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz bir mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Bu mücadelemizi terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarana kadar sürdürmekte kararlıyız." dedi.