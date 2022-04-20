SON DAKİKA! Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı

Son dakika... Geçen hafta Sakarya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğunun kaldırılması hakkında yaptığı açıklama heyecan yaratmıştı. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra milyonların gözü kulağı bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesi maske zorunluluğunun kalkaması olacaktı. Fakat son dakika açıklamasıyla toplantı tarihi değişti. Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" dedi.