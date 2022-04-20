RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı

SON DAKİKA! Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı

SON DAKİKA! Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı
20.04.2022 10:34 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:34

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Son dakika... Geçen hafta Sakarya'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğunun kaldırılması hakkında yaptığı açıklama heyecan yaratmıştı. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra milyonların gözü kulağı bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesi maske zorunluluğunun kalkaması olacaktı. Fakat son dakika açıklamasıyla toplantı tarihi değişti. Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" dedi.

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Türkiye'de uzun süre sonra milyonların merakla beklediği ve maske zorunluluğu konusunda yeni kararların açıklanacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacaktı.

BAKAN KOCA SAKARYA'DA AÇIKLAMIŞTI
Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALKMASI ANA GÜNDEM MADDESİ
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.

TARİHİ KARARLAR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

SON DAKİKA