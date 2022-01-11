PKK'lı Volkan Bora'nın sevgilisi çıkan HDP vekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.