Haberler Haber Videoları Esenyurt'ta çocukların "sigara kavgası" meydan savaşına döndü! Valilikten flaş açıklama: 7 şüpheli yakalandı!

Esenyurt'ta çocukların "sigara kavgası" meydan savaşına döndü! Valilikten flaş açıklama: 7 şüpheli yakalandı!

Esenyurt'ta çocukların "sigara kavgası" meydan savaşına döndü! Valilikten flaş açıklama: 7 şüpheli yakalandı!
10.01.2022 13:42 - Son Güncelleme: 10.01.2022 13:49

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İstanbul Esenyurt'ta ikisi Filistin uyruklu 4 çocuk arasında "sigara isteme" nedeniyle başlayan tartışma, düğün eğlencesi için orada bulunan kalabalığın da olaya dahil olmasıyla adeta meydan savaşına dönüştü. Yabancı uyruklu grup Arap esnafın yoğunlukta bulunduğu pasaja sığınarak linç edilmekten son anda kurtulurken, kalabalık ise pasajı adeta taş yağmuruna tuttu. İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada 4'ü çocuk 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının hedefindeki pasaj esnafı "Ne olduğunu anlayamadık, bir anda camları inmdirdiler" dedi.

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