Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Otopsi raporu...

19.08.2020 14:56

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice öldürüldüğü cinayetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar Gültekin’in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya yeni taleplerini yazılı olarak sundu. Açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin’in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir “Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporu önce İzmir’e gidecek. İzmir’de biyolojik incelemeler yapılacak sonra Muğla Adli Tıp Kurumu’na getirilecek ve ölümün zamanı, sebebi de net bir şekilde orada tespit edilmiş olacak” ifadelerini kullandı. İşte Takvim.com.tr'den Kenan Gürbüz'ün özel haberinin detayları...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya yeni taleplerini yazılı olarak sundu.

Muğla Adliyesine gelişinde Takvim.com.tr'den Kenan Gürbüz'e açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

"Başsavcılık makamına yeni taleplerimizi sunacağız. Dosyada bir kısıtlama kararı var. Kısıtlama kararına biz mağdur aile Vekili olarak destekliyoruz. Çünkü biz olaya ilişkin başkaca faillerin olduğu kanaatindeyiz.

Cinayetin işleyiş şekli, şüphelinin sonrasında soğuk kanlı, planlı, senkronize hareketleri yani telefonu başka bir yerden baz ve sinyal kaydı versin diye bir çaba içerisine girmesi, telefonu 3 parçaya ayırıp değişik yerlerde bırakması, önce odunla yakmaya çalışıp sonra beton döküp akabinde bir palet yardımıyla dereye maktulün cesedini atmak gibi planlı, programlı, soğuk kanlı bir cinayet süreci var.

İnsanın insan olma vasfına aykırı hunharca, vahşice bir cinayet var ortada. Olayı o şekline baktığımızda suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi sefaretine baktığımızda biz yardım eden ve müşterek fail düzeyinde mutlaka başlıca faillerin de olayın içinde olduğu kanaatindeyiz.

Pınar'ın ailesi de buna ilişkin makul şüpheleri barındırıyor. Bununla ilgili biz birçok tekzip tahakkuk talebi önermiştik. Bir olay öncesi, olay sırası ve sonrası şüpheli ve müştekilin telefonları, HTS Bas sinyal kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve davanın, soruşturmanın ailenin üyesi olan kişilerin ifadelerinin alınması için olay yerindeki kamera kayıtlarının celbi, kamera kayıtlarının celbinden sonra burada bilirkişi raporu tanzim edilmesi. 3, taraflara ait bütün kan, kıl, numune, varil üzerinde ki parmak izleri dahil biyolojik, genetik incelemelerin yapılmasına. 4, olaydan sonra adı geçen kamuoyuna da yansıyan isimlerin 2. defa ifadelerinin alınmasını talep etmiştik.

Dolayısıyla onların ifadelerinin alınmasını talep etmiştik. Biz mutlaka ve mutlaka başlıca faillerin olduğunu düşünüyorduk. Ceren ve Nazlı'nın ifadeleri alınmış bunu vurgulamakta fayda var"

HENÜZ OTOPSİ RAPORU TAMAMLANMAMIŞ

Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir , Henüz otopsi raporu tanzim edilmediğini öğrendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otopsi raporu önce İzmir'e gidecek. İzmir'de biyolojik incelemeler yapılacak sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na getirilecek ve ölümün zamanı, sebebi de net bir şekilde orada tespit edilmiş olacak. Kamera kayıtları ile ilgili incelemeler yapılıp bilir kişi raporları tanzim ediliyor.

HTS Analiz Raporları da tanzim ediliyor. Dosyada kısıtlama kararı var. Biz bu kararı destekliyoruz ama kısıtlama kararının da istisnası var. Ceza Mahkemesi Kanunu 234. Maddesi müştekilin haklarına atıf yapmış ve CMK 153'e atıp yapmış. Ceza Mahkemesi Kanunu 153. Maddesi 3. Fıkrası diyor ki şüpheli ifadeleri, müşteki ifadeleri, taraf vekilin hazır bulunduğu tutanaklar ve bilirkişi raporu taraflara verilir diyor.

Bu kapsamda biz HTS analiz raporlarını, kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi ve raporu varsa raporunu, adli tıp raporlarını, biyolojik incelemeleri, parmak izi incelemelerine ilişkin bilirkişi raporlarını, varsa gelmişse otopsi raporunu ve şüphelinin olayı tamamen inkar ettiği 20 Temmuz tarihli Jandarma'da alınan beyanını istedik.

Eylül ayı içerisinde savcılığının cinayetle ilgili iddianameyi tamamlamasını bekliyoruz.

Biz, savcılıktan zanlı hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlanması talebinde bulunduk"

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Pınar'ı vahşice öldüren Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı

TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER