Pınar Gültekin, eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Katilin, cinayet sonrası karısı ve kızı ile sahile gidip güneşlendiği tespit edildi.
KADIN cinayetlerinin sonu gelmedi. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), geçtiğimiz ay eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice katledildi.
Evli ve bir kız çocuğu babası olan Avcı, kendisinden ayrılmak isteyen genç kızı boğduğunu, cesedini yaktıktan sonra varile koyup üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Katil Cemal Metin Avcı, Pınar'ı öldürdükten sonra ailesiyle birlikte sahile gitmiş!
İNCELEMELERDE katilin Pınar'ı öldürdükten sonra eşi ve kızıyla birlikte sahile gittiği ve deniz kenarında güneşlendiği belirlendi. Baba Sıddık Gültekin, "İnanılır gibi değil. O soğukkanlı, vahşi katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasında sona gelindi. Tanık ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın, otopsi raporunu beklediği belirtildi.
KIZIM SUÇSUZ
PInar'ın kaybolmasıyla ilgili yakın arkadaşı Ceren T.'nin ifadesi alındı. Gültekin ailesi, "Ceren kızımızı Cemal'in arabasına bindirdi" suçlaması yaptı. Ceren'in babası Tuncay T. ise "Kızımın olayla ilgisi yok. Cinayetin ortaya çıkmasını Ceren sağladı" dedi.
GÜL KİREKLO - KENAN GÜRBÜZ