İNCELEMELERDE katilin Pınar'ı öldürdükten sonra eşi ve kızıyla birlikte sahile gittiği ve deniz kenarında güneşlendiği belirlendi. Baba Sıddık Gültekin, "İnanılır gibi değil. O soğukkanlı, vahşi katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasında sona gelindi. Tanık ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın, otopsi raporunu beklediği belirtildi.

KIZIM SUÇSUZ

PInar'ın kaybolmasıyla ilgili yakın arkadaşı Ceren T.'nin ifadesi alındı. Gültekin ailesi, "Ceren kızımızı Cemal'in arabasına bindirdi" suçlaması yaptı. Ceren'in babası Tuncay T. ise "Kızımın olayla ilgisi yok. Cinayetin ortaya çıkmasını Ceren sağladı" dedi.

GÜL KİREKLO - KENAN GÜRBÜZ