Denizin dibinde kaçak yapılaşmayla mücadele! Türkiye'de bir ilk yaşandı

19.08.2020 13:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında kaçak yapılara savaş açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılaşmayla mücadele de bir ilke imza attı. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrelerce uzunluktaki denizin dibindeki duvarları dalgıçlar yardımıyla tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Zodyak botla gittikleri bölgede denizin altında izinsiz yapıldığı belirlenen duvarları tespit ederek görüntü ve fotoğraf aldılar. Dalgıçların deniz altında yaptığı, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ise karadan yaptığı tespitler sonrasında Bodrum Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında cezai işlem başlatılacağı bildirildi. Takvim.com.tr'den Kenan Gürbüz'ün özel haberi.