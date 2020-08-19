Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında kaçak yapılara savaş açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılaşmayla mücadele de bir ilke imza attı. Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrelerce uzunluktaki denizin dibindeki duvarları dalgıçlar yardımıyla tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Zodyak botla gittikleri bölgede denizin altında izinsiz yapıldığı belirlenen duvarları tespit ederek görüntü ve fotoğraf aldılar. Dalgıçların deniz altında yaptığı, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ise karadan yaptığı tespitler sonrasında Bodrum Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında cezai işlem başlatılacağı bildirildi. Takvim.com.tr'den Kenan Gürbüz'ün özel haberi.
Denizin dibinde kaçak yapılaşmayla mücadele! Türkiye'de bir ilk yaşandı
19.08.2020 13:59
- Denizin dibinde kaçak yapılaşmayla mücadele! Türkiye'de bir ilk yaşandı
- Mali'de neler oluyor? Türkiye Bamako Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Salih Özcan ülkedeki son durumu anlattı
- Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
- İkisi de darbe çığırtkanlığı yaptı: CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun kılavuzu Biden mı?
- İşte ABD'nin CHP'yi dizayn planı! CHP'li Onur Öymen yıllar sonra itiraf etti: Ortada hiçbir şey yokken Baykal devrilmek istendi
- Kadınlar dikkat! Koronavirüsü 4-5 saatte bulaştırıyor!
- İstanbul Barosu'nun tesisine ‘gece kulübü’ baskını: 45 milyonu batırdılar
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili flaş açıklama
- Kolombiya'dan İskenderun Limanı'na gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi!
- Terörden temizlendi, bereket fışkırıyor! Hakkari'nin o ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla, 25 yıl sonra yeniden tarıma başladılar
- Son dakika: Bursa'da maske tartışması güvenlik kamerasında: Şoför yolcuyu, yolcu şoförü uyardı
- Son dakika: FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı