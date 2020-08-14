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    • Yaşam
    • 14.08.2020 Gazete
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    tarafından katledilen 'in arkadaşı Ceren konuştu: Pınar'la son görüşen 'ydı

    , tarafından katledildi. Arkadaşı Ceren "Pınar'la son görüşen 'ydı" dedi. Gözler Akyaka'da meyhane işleten Nazlı B'ye çevrildi. İfadesinin alınması istendi.

    En son Nazlı ile görüştü

    , tarafından katledildi. Arkadaşı Ceren "Pınar'la son görüşen 'ydı" dedi. Gözler Akyaka'da meyhane işleten Nazlı B'ye çevrildi. İfadesinin alınması istendi.

    Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından işlenen Pınar Gültekin cinayetinde, çember daralıyor. Gültekin'in arkadaşı Ceren ifadesinde "Pınar'la en son Nazlı B. görüştü" dedi. Bu ifade üzerine ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, harekete geçti.


    KATiL CEMAL METiN AVCI

    Nazlı B'nin de ifadesinin alınmasını istedi.

    "Ceren'in ifadesi, yeni bir tanığı daha ortaya çıkardı. Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi.

    GÜL KİREKLO

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