Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Arkadaşı Ceren "Pınar'la son görüşen Nazlı'ydı" dedi. Gözler Muğla Akyaka'da meyhane işleten Nazlı B'ye çevrildi. İfadesinin alınması istendi.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından işlenen Pınar Gültekin cinayetinde, çember daralıyor. Gültekin'in arkadaşı Ceren ifadesinde "Pınar'la en son Nazlı B. görüştü" dedi. Bu ifade üzerine ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, harekete geçti.



KATiL CEMAL METiN AVCI

Nazlı B'nin de ifadesinin alınmasını istedi.

"Ceren'in ifadesi, yeni bir tanığı daha ortaya çıkardı. Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi.

GÜL KİREKLO